O filme A Pequena Sereia é uma adaptação do filme de animação da Disney com o mesmo título, por sua vez baseado no famoso conto de Christian Anderson. As primeiras imagens surgem agora pela primeira vez com a divulgação do trailer do filme.



O filme conta a história de uma menina (Loreto Peralta) que descobre uma bela e encantadora mulher, a qual acredita ser uma verdadeira sereia. O seu irmão mais velho Cam (William Moseley) é jornalista e viaja com a irmã até uma pequena cidade do Mississipi para encontrar a eventual sereia, interpretada pela atriz da série Downton Abbey, Poppy Drayton.





No filme entra também a veterana Shirley McClaine que interpreta o papel de uma misteriosa mulher com conhecimentos secretos acerca da dita sereia.



O filme deverá estrear ainda este ano. Até lá, vejam o trailer abaixo!