De acordo com o jornal The Chicago Tribune , o primeiro espaço oficial da Nutella será inaugurado no número 151 da Michigan Avenue (em Chicago), no dia 31 de maio de 2017.





O Nutella Café ficará localizado perto do Millennium Park, sendo um espaço projetado à imagem do ADN da marca.





Apesar de existirem lojas ligadas à restauração que vendem unicamente a marca Nutella, este é o primeiro espaço oficial pertencente à Ferrero (detentora da marca).