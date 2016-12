pub

A ASUS anuncia a disponibilização no mercado português do ZenWatch 3, um equipamento wearable moderno, personalizável e de elevada precisão, atua como um assistente para dispositivos Android e iOS oferecendo aos utilizadores um acesso imediato a toda a informação e ferramentas que permitem realizar as tarefas do dia-a-dia de uma forma mais fácil e rápida, com recurso a um simples toque e a comandos de voz, sendo ainda um monitor de atividade extremamente preciso, que disponibiliza os melhores recursos e funcionalidades aos utilizadores que pretendem atingir um equilíbrio na sua vida e ultrapassar os objetivos de fitness traçados.

O relógio foi criado a partir de uma luxuosa peça de aço inoxidável e está disponível em dois acabamentos. A estrutura redonda do relógio possui um design único, com uma espessura fina, que coloca em destaque uma sofisticada moldura em ouro rosa.

O ASUS ZenWatch 3 já está disponível em Portugal com um preço de 259,99€.