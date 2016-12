pub

O mote para este primeiro Atelier, que decorreu no Mercado de Santa Clara, foi uma viagem ao mundo do café desde a origem até à chávena. Durante três dias, Nespresso partilhou com parceiros, clientes e consumidores toda a sua paixão pela qualidade insuperável do café, dando a conhecer os benefícios do Programa Nespresso AAA para a Qualidade Sustentável e as últimas inovações da marca.



Na apresentação, decorrida do mesmo espaço, a Nespresso quis partir da ideia de que qualquer pessoa possa preparar a chávena de café perfeita, tal como um barista profissional. De forma a introduzir o conceito de Atelier Nespresso, desenhado para proporcionar aos convidados uma viagem a toda a cadeia de valor do café a marca foi ao ponto de partida do fabrico do café e deu a conhecer a experiência na primeira pessoa do agricultor brasileiro Ciro Pereira, um dos mais de 63.000 agricultores que trabalham em parceria com a Nespresso no Programa Nespresso AAA para Qualidade SustentávelTM.



Nespresso AAA para a Qualidade SustentávelTM é um projeto criado em 2003 que assenta no acompanhamento direto aos agricultores, incentivando-os a produzir café de elevada qualidade, através da adoção de práticas agrícolas, sociais e ambientais sustentáveis, que os levam assim a melhorar a sua produtividade e rentabilidade.



É com a ajuda deste programa que a Nespresso pretende atingir um dos compromissos assumidos na estratégia de sustentabilidade da marca The Positive Cup, nomeadamente que 100% do café utilizado na gama permanente de Grands Crus Nespresso seja obtido de forma sustentável. Recorde-se que apenas 2% do café produzido no mundo cumpre os padrões de excelência Nespresso.



Para fortalecer a gama de Grand Crus, a Nespressou falou também a última Limited Edition lançada pela Nespresso que capta as melhores qualidades sensoriais de um café brasileiro. 'Cafezinho do Brasil' reflete a paixão e o espírito dos brasileiros, e reinterpreta o aroma do café apreciado no Brasil. Agradavelmente amargo, Cafezinho do Brasil é composto por uma seleção de Arábicas oriundos do Cerrado, Minas Gerais e Espírito Santo, enaltecido por uma variedade Bourbon de Carmo de Minas e Poço de Caldas. É um café aveludado e encorpado com inesperados aromas a noz e sândalo, bem como notas a ervas aromáticas que evocam tomilho ou alecrim. Cafezinho do Brasil, sendo um blend Pure Origin, é constituído por 100% de café do Brasil.





No segmento profissional Nespresso lança também dois novos cafés especialmente criados para restaurantes de Alta Gastronomia: 'Nespresso Exclusive Selection Nepal Lamjung' e 'Exclusive Selection Kilimanjaro Peaberry'. Os novos Grands Crus da gama profissional – provenientes de regiões inexploradas do Nepal e Tanzânia – foram desenvolvidos para que a experiência gastronómica nos restaurantes Fine Dining seja ainda mais inesquecível.



Para que a experiência do café seja perfeita é preciso contar com máquinas especificamente desenvolvidas para complementar e realçar o aroma, o crema e o sabor das cápsulas de café. Expert é a última inovação e volta certamente a surpreender os apreciadores de café, permitindo adicionar um toque pessoal aos Grands Crus favoritos.

A marca ouvi u os seus consumidores e conclui que a possibilidade de personalizar o café é particularmente importante. Surge assim Expert, que permite selecionar a medida de café preferida (De Ristretto a Espresso, passando por Lungo) mas também a temperatura desejada. E toda esta personalização pode ser feita remotamente, através de um smartphone. Com a nova Expert, o consumidor poderá ainda extrair água quente, através de um bico independente para o efeito, para preparar o seu chá.







Esta nova máquina estará disponível no mercado português por altura do Natal.