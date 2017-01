pub

são as mais recentes confirmações femininas no elenco do filme Ocean's 8, de Gary Ross. Todas elas surgem na imagem oficial, agora divulgada, ao lado deO filme faz parte da saga que começou com Ocean's Eleven (2001), filme que contou com George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt e Julia Roberts no elenco. Em 2004 surgiu o segundo filme Ocean's Twelve e em 2007 o Ocean's Thirteen.Ocean's 8, cuja estreia está prevista apenas para 2018, destaca-se por ter um elenco totalmente feminino. Consta que o filme vai contar com cameos de algumas celebridades - Kim Kardashian, Katie Holmes, Adriana Lima, Kendall e Kylie Jenner, Anna Wintour, Hailey Baldwin, Zac Posen, Lauren Santo Domingo, Alexander Wang são alguns dos nomes avançados.