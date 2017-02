Declaram-se as duas fascinadas pelo admirável mundo da alimentação saudável. Não é por isso surpreendente que Leonor Seixas, atriz, e Sara Marques dos Santos, health coach e autora do blogue SdeSalada , se aventurem neste que é o primeiro livro que escrevem juntas. "As Manhãs da Leonor" é um livro de receitas para pequenos-almoços simultaneamente saúdaveis e deliciosos.Didivido em quatro capítulos, "Na Minha Taça", "No Meu Corpo", "No Meu Prato" e "Os Meus Snacks e Energia Extra", o livro tem sugestões para todos os paladares. Há, por exemplo, taças frias onde se incluem sugestões como musse de chia e banana, ou taças quentes com alternativas como papas de aveia de coco. Há receitas de como fazer águas vitaminadas, bebidas quentes, sumos e batidos; há receitas de pastas, ovos, crepes, panquecas, tapioca ou crepioca.Húmus de manjericão, pasta doce de abacate e muesli são algumas das receitas de fazer crescer água na boca. Esta última foi, inclusive, confeccionada em exclusivo para a Máxima. Veja o vídeo, onde constam também revelações das autoras - como aquilo que nunca comeriam ao pequeno-almoço ou o maior guilty pleasure de cada uma.O livro já está à venda nas livrarias por €19, e é uma edição da Esfera dos Livros.Por Rita Silva Avelar