The Beguiled é um remake do filme protagonizado por Clint Eastwood em 1971 levado agora ao grande ecrã pelas mãos de Sofia Coppola. O elenco é de luxo, contando com Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning e Colin Farrell nos principalis papéis.



O filme baseia-se no livro de Thomas Cullinan (1966) e conta a história de um soldado que encontra abrigo num colégio de raparigas do século XIX, na Virginia (EUA). Mas, neste filme Coppola pretende mostrar a história na perspetiva das mulheres. Kidman interpretará o papel de dona do colégio, Dunst o de professora e Fanning o de aluna. A Colin Farrel cabe o papel anteriormente de Eastwood. Uma história de sedução, sexualidade reprimida e vingança.



O primeiro trailer do filme acaba de ser divulgado:

A estreia mundial está prevista só para junho.