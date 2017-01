Já é possível tomar a refeição preferida dos britânicos entre as ruínas do Convento do Carmo e o Elevador de Santa Justa, com uma ampla vista sobre o Chiado, em dias de fim de semana ou feriado.

Acordar em dia de descanso, com o sol a raiar e o frio a espreitar ligeiramente deixa a questão: "Onde tomar o brunch?", em suspense. E a resposta não poderia ser mais fácil. No Topo Chiado as sugestões são para toda a família, passando pelos mais novos aos amigos vegetarianos e, além da vista maravilhosa sobre o Chiado e as ruínas do Convento do Carmo, a esplanada possuí aquecedores e mantas para aconchegar os visitantes.

Sábados, domingos e feriados, entre as 12h00 e as 16h00, é possível escolher entre o ‘Brunch Chiado’ (15,00€), que inclui Sumo Natural de Cenoura, Laranja e Ananás ou uma Bebida Quente (Galão, Capuccino ou Chá), um Sortido de Pães e Cesto com Croissant e Pão de Deus, Ovos Molhados, Estrelados ou Benedict, um Sortido de Enchidos e Queijo, Iogurte e Granola, Madalenas ou Salame de Chocolate, e o ‘Brunch Vegetariano Chiado’ (15,00€) que difere pela Salada de Rúcula e Cogumelos e pelo Brownie de Batata Doce para terminar.

Para as crianças, o menu infantil (7,50€) é composto por Sumo Natural de Cenoura, Laranja e Ananás, um Sortido de Pães, Pão de Deus e Croissant, uma variedade de Doces e Ovos Molhados, Estrelados ou Benedict.

Dentro em breve, o Topo Chiado terá uma sala coberta com cerca de 30 lugares sentados e um bar de cervejas artesanal. Até lá, resta aproveitar os dias ensolarados para uma agradável refeição na esplanada.