"Silêncio" é um dos filmes mais aguardados do ano - e um dos mais polémicos, pelo caráter religioso do filme.

"Silêncio", de Martin Scorsese, é um dos mais aguardados filmes do ano, e terá particular impacto em Portugal, uma vez que retrata um período importante da história nacional, pela mão de um dos mais consagrados realizadores de Hollywood. O filme, que estreia em todas as salas NOS a 19 de janeiro, é baseado no romance homónimo de Shusaku Endo e conta a história de dois padres jesuítas do século XVII que foram para o Japão em busca do seu mentor, o jesuíta português Cristóvão Ferreira, e que são perseguidos e torturados durante a sua missão. Liam Neeson, Adam Drive e Andrew Garfield nas personagens principais.