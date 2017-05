Nos dias 1 e 2 de junho, dez locais no centro de Lisboa recebem mais de 50 showcases e 15 debates por ocasião do MIL, um festival-convenção de música.

First Breath After Coma

À semelhança dos festivais SXSW ou Eurosonic, o Lisbon International Music Network é um festival-convenção de música que se vai realizar pela primeira vez em Portugal, nos dias 1 e 2 de junho. São mais de 50 showcases e 15 debates que se distribuem por dois dias, nos bares Music Box, no B’leza, no Sabotage, no Lounge, no Tokyo e no Roterdão, que recebem a presença de artistas como B Fachada, Paus, Benjamim, Surma, Bispo, Cachupa Psicadélica ou Da Chick.





As conferências e os debates ganham temas como "Brazil: 210 milhões de pessoas que não conhece, mas devia", "Comece uma banda" ou "Os direitos dos artistas na era digital", no primeiro dia. No dia 2 de junho, há conferências com temas ligados à tecnologia e ao progresso, como "A arte da programação" ou "Mercado de Lusofóna 2030".