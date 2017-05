Veja as primeiras imagens do remake do filme de 1974, Um Crime no Expresso do Oriente.

pub

O filme realizado por Kenneth Branagh (que interpreta também o papel de Poirot) chega às salas de cinema em novembro de 2017. A nova versão all-star do filme de 1974, Um Crime no Expresso do Oriente, baseado no livro da escritora britânica Agatha Christie, relata as peripécias relacionadas com o assassinato do empresário americano Samuel Ratchet (Johnny Depp), em que estão envolvidos 13 suspeitos. A trama tem como lugar o Expresso do Oriente, comboio inaugurado em 1883 para ligar Paris a Constantinopla (Turquia).





A longa-metragem produzida pelos estúdios da Fox conta com um elenco de luxo em que constam nomes como Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Daisy Ridley, Josh Gad, Willem Dafoe e Judi Dench.