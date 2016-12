Inspirada por este destino sonho, a Primark apostou em peças com carisma paradisíaco a, como sempre, preços low-cost.

Quadro com giz

2016-12-20_15_55.19 Capa, €11, manta, €35, caneca, €7, almofada, €8, Buda, €8, candeeiro, €10 e caneca com ananás, €10

Almofada com folhas, €12, almofada com palmeiras, €8, lanterna, €10, abajur, €3, almofada dourada, €8, cobertor verde, €12 e candeeiro em ananás, €6

Ananases em forma de separadores de livros, almofadas com estampados de folhas de palmeiras, budas dourados, cobertores em tons frescos como o verde lima. São símbolos e objetos que imeditamente nos remetem para o Hawaii! A pensar neste destino, a Primark Home lançou mais uma das suas coleções temáticas, com preços a começar nos €1,50. Escolha já as suas preferidas e veja os objetos, na galeria acima.