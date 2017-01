O espaço da Invicta volta a abrir as portas com muitas novidades.

Depois de uma breve interrupção, o café onde se encontram as melhores panquecas do Porto regressa com uma nova imagem. Situado na Rua de José Falcão, Nº32, o espaço apresenta também um menu cheio de novidades que prometem fazer as delícias de todos os que por lá passam.

Inovar na tradição e convidar à redescoberta do passado no presente: é esta a base do novo conceito gráfico d’ O Diplomata, que valoriza o peso da sua história e do seu percurso. O café proporcionava, nos anos 60, momentos de convívio e tertúlias, sendo um local de pura homenagem aos poetas.

Este peso das palavras e da poesia permanece vivo nos novos elementos gráficos do café, o logótipo e o iconograma, que tomam por base as fontes tipográficas da época que datam o café dos poetas e da máquina de escrever. Para além disso, o produto de eleição d’ O Diplomata, as famosas panquecas, são destacadas numa mancha gráfica que chama à atenção e fica na memória de quem o vê.

O próprio espaço respira as raízes da poesia e da tradição, sendo encontradas referências a várias passagens escritas pelos poetas que frequentavam o café, extraídas precisamente do livro "O Café dos Poetas". As palavras estão por toda a parte – desde a montra a autocolantes que acompanham os pedidos, para que o cliente possa guardar e levar um pouco de poesia consigo.

O café especialista na arte de criar panquecas para todos os gostos possibilita ao cliente a criação de diferentes combinações, num espaço acolhedor que preserva o incentivo ao convívio entre amigos, fazendo de cada visita uma nova experiência. N’ O Diplomata é possível montar a própria panqueca escolhendo a massa, a cobertura, o gelado e a fruta, sem esquecer a opção "crunchy".

Inspirado também na literatura, o espaço apresenta agora um menu renovado, com uma tiragem sazonal, existindo uma adaptação às várias estações e aos produtos de cada época. Com ele chegam também mais alternativas no Brunch e a Season’s Pancake, que capta os melhores sabores do momento e os une numa panqueca inesquecível.

O Diplomata promete deliciar todos os clientes com uma oferta que até os paladares mais exigentes aprovam, e que se prolonga ao menu de almoço, aos snacks, às tostas, às saladas, aos batidos, às bebidas e ainda aos produtos de cafetaria. O takeaway também está disponível, permitindo aos visitantes saborear o melhor deste café histórico em qualquer lugar.