pub

O filme O Diabo Veste Prada vai ser transformado em musical da Broadway. A publicação The Hollywood Reporter avança mesmo que Elton John e Paul Rudnik estarão envolvidos na escrita do guião e na criação das músicas. Elton John já tem uma longa lista de participações com o seu trabalho em musicais. O Rei Leão e Billie Elliot são alguns exemplos. Já John Rudnik foi responsável pela adaptação musical Sister Act.



Em 2006 o filme foi um autêntico sucesso de bilheteira e desde então faz parte da lista de preferências de muitos fashionistas. Na altura, o destaque foi para o papel de Meryl Streep, na pele de uma personagem inspirada em Anna Wintour, diretora da Vogue norte-americana. Anne Hathaway interpretou a frágil estagiária que inicialmente sofre para que o seu trabalho no mundo da moda seja reconhecido.



Para já ainda não são conhecidos os nomes dos atores que irão interpretar as principais personagens da história inspirada no livro de sucesso de Lauren Weisberger. O novo musical será produzido por Kevin McCollum, Fox Stage Productions e Rocket Entertainment.