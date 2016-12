pub

O Gourmet Culinary Extravaganza é o pretexto ideal para reunir alguns dos mais conceituados chefs nacionais e internacionais no Conrad Algarve. O anfitrião, chef Heinz Beck, fará as honras da casa neste evento que decorre entre 29 e 31 de outubro, em diferentes espaços do resort, numa iniciativa que é promovida pelo Conrad Algarve em parceria com a Desire.

Durante este fim de semana, a alta gastronomia vai estar em destaque com surpreendentes criações de 11 chefs que vão proporcionar uma fusão de sabores e técnicas ao longo de cinco eventos: jantar de abertura no Gusto (195€), Barbecue Brunch libanês no Dado Q (95€), Underground Culinary Extravaganza na garagem do Conrad Algarve (195€), almoço italiano no Gusto (95€) e jantar de encerramento do Gourmet Culinary Exravaganza (195€) também no restaurante Gusto. A harmonização de pratos com a melhor seleção de vinhos portugueses é da responsabilidade da equipa de sommeliers liderada por António Lopes, head of sommelier do Conrad Algarve.

Para além do anfitrião do evento, o chef Heinz Beck (três Estrelas Michelin), o Gourmet Culinary Extravaganza conta com a participação do aclamado chef português José Avillez (duas Estrelas Michelin, restaurante Belcanto em Lisboa) e Jacob-Jan Boerma (três Estrelas Michelin, restaurante De Leest na Holanda), Kevin Fehling (três Estrelas Michelin, restaurante The Table em Hamburgo), Claude Bosi (duas Estrelas Michelin, restaurante Hibiscus em Londres), Sidney Schutte (duas Estrelas Michelin; Waldorf Astoria Amsterdam), Paolo Casagrande (duas Estrelas Michelin, restaurante Lasarte em Barcelona), Roel Lintermans (uma Estrela Michelin; Waldorf Astoria Berlin), Eddie Benghanem (uma Estrela Michelin, Waldorf Astoria Trianon Palace), Joe Barza (Conrad Cairo) e Matt Tebutt (Hilton Bournemouth).