Viagens em primeira classe, alugueres de carros topo-de-gama,

artigos e serviços de tratamento de pele, visitas guiadas a lugares de sonho… Tudo isto tem sido possível encontrar neste cabaz oferecido às estrelas de Hollywood que marcam presença na cerimónia dos Óscares.



Este ano não será diferente e já se sabe que as surpresas que estarão dentro deste cabaz equivalem um valor de cerca de 245 mil euros. A organização do cabaz tem sido feita pela empresa Distinctive Assets e assim continua.



O cabaz deste ano contém artigos como: 3 destinos de férias (incluindo 3 noites no Lost Coast Ranch no norte da Califórnia, 6 noites no Kauia’s South Shore no Hawai e 3 noites no Grand Hotel Tremezzo no Lago Como em Itália), comprimidos de emagrecimento Hydroxycut Platinum, 10 anos de produtos de maquilhagem Oxygenetix, 10 sessões com a treinadora de celebridades Alexis Seletzky, um sistema de som inteligente para casa Oomi, um Haze Dual Vaporiser, pacotes Dandi Patch (ajuda a evitar marcas de suor), 12 caixas de maçãs Opal (nunca ficam oxidadas) e um batom Chapstick (no valor de cerca de €6).



A cerimónia tem lugar no próximo dia 26 de fevereiro.

