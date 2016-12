É simples: se não gostar do seu presente - por exemplo aquele pijama que se vai juntar à lista dos outros 20 que tem no armário - não lhe tire a etiqueta e troque-o por uma garrafa de Licor Beirão ao mesmo tempo que ajuda quem precisa.

A pensar na quadra natalícia e nos presentes de Natal, e no facto de poderem ou não corresponder às nossas expectativas, a Licor Beirão pensou num anúncio publicitário que é na verdade uma campanha solidária. Já lhe aconteceu certamente, e por exemplo, receber pelo Natal uma camisola de lã quentinha, mas que não corresponde ao seu gosto, ou um kit de costura que já tem no armário, ou um gorro que tem demasiadas cores - e de facto em nenhuma das ocasiões irá dar uso à peça.



O desafio da Licor Beirão é simples: neste Natal, quando receber um presente, pense na frase "Preferias Licor Beirão?" Se a resposta for sim, esboce um sorriso simpático à pessoa que lhe ofereceu o presente, não lhe tire a etiqueta e depois siga até ao site Preferiasbeirao.pt e troque o seu presente por uma garrafa de Licor Beirão! Por um lado, tem a sua questão resolvida. Mas o melhor: a Licor Beirão encaminha o seu presente para quem mais precisa. Um Natal divertido e simultaneamente solidário? É isso mesmo. Veja o anúncio, abaixo.