O thriller mais aguardado do ano acompanha o drama de Susan Morrow, uma negociante de arte que recebe um manuscrito do seu ex-marido Tony Hastings.

Premiado com o Grande Prémio do Júri do Festival de Veneza de 2016, o filme "Nocturnal Animals' estreia nos cinemas a 24 novembro. O filme conta a história de Susan Morrow (Amy Adams) negociante de arte, e do ex-marido T ony Hastings ( Jake Gyllenhaal) um escritor profundamente afectado emocionalmente pelo passado familiar, que por sua vez envia um manuscrito dedicado a Morrow. Realizado por Tom Ford, é um thriller violento e emotivo, inspirado na peça de teatro Tony & Susan, do norte-americano Austin Wright.

