O Chef português Olivier acaba de adicionar uma novidade ao espaço Olivier Avenida. Para além de poderem desfrutar de um ambiente sumptuoso e de uma gastronomia rica, todos os clientes que visitarem o restaurante Olivier Avenida e pedirem à carta, quer seja ao almoço quer ao jantar, têm como oferta o vinho da casa Oliver (o vinho Bote branco, tinto e rosé).





Guilty, Yakuza, K.O.B., Pito do Bairro, Petit Palais e o mais recente, o Absurdo

Esta campanha vai estar a decorrer entre 20 de fevereiro e 20 de março, e é uma cortesia do Chef Olivier da Costa e dos vinhos Monte Cascas a todos os clientes do restaurante.Para além do Oliver Avenida, o Chef português detém também os espaços