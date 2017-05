Até 30 de maio, o Instituto do Coração promove uma campanha de prevenção das doenças cardiovasculares, atualmente a principal causa de morte em Portugal. "Conheça a idade do seu coração" é o mote de um rastreio gratuito que inclui: realização de Eletrocardiograma (ECG), medição da Tensão Arterial, Índice de Massa Corporal, medição de Oximetria e frequência cardíaca. Os interessados terão de fazer uma inscrição prévia até ao dia 30 de maio, através do telefone 21 416 59 12 ou do e-mail

geral@institutocoracao.com

, para marcarem o rastreio no Instituto do Coração (Avenida Professor Doutor Reinaldo dos Santos, 27, em Carnaxide).