No interior do escritório de Gwyneth Paltrow

pub

Gwyneth Paltrow abriu recentemente as portas do seu escritório, em Los Angeles, à revista norte-americana Architectural Digest. É aqui que se encontra instalada toda a equipa que trabalha no site Goop.

O escritório localiza-se no coração de Santa Mónica (Califórnia) e obedece às regras de uma decoração moderna, mas com pormenores rústicos. "Gosto de materiais bonitos e boas texturas, gestos simples que elevam a nossa experiência num determinado espaço", revelou a atriz à publicação.

Já passaram dez anos desde o lançamento do site de lifestyle Goop e, ao longo deste tempo, a equipa passou por outros espaços. O atual, embora não pareça, era um antigo galinheiro.

Muito provavelmente, será aqui que arrancará o próximo projeto da atriz com Anna Wintour, atual diretora da Vogue norte-americana. No seguimento do crescente sucesso do site Goop, o próximo passo será transformá-lo em revista e, para isso, Gwyneth Paltrow contará com o apoio de Wintour. O anúncio foi feito recentemente e consta que a nova publicação se estreará em setembro deste ano.

"A Anna é uma superpotência e líder admirada nos media. Colaborar com ela e com a Condé Nast nesta parceria de conteúdos multiplataforma, ancorada pelo surgimento da Goop física, foi uma oportunidade para que pudéssemos empurrar visualmente as nossas fronteiras e entregar aos consumidores o ponto de vista da Goop de novas maneiras", revelou a atriz aos media internacionais.





Ângela Mata