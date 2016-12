pub

A estratégia de reciclagem da Nespresso para Portugal, apresentada no âmbito do projeto de sustentabilidade mundial da marca The Positive Cup, prevê que a taxa de reciclagem se situe entre os 20% e os 30% até 2020.

Este é um dos objetivos locais fixados pela marca, ao qual se juntam os compromissos assumidos mundialmente e que passam por expandir a capacidade de recolha de cápsulas usadas para 100% e garantir que 100% do alumínio usado nas cápsulas Nespresso seja gerido de forma sustentável.

Recorde-se que a reciclagem das cápsulas é um dos três pilares da estratégia de sustentabilidade The Positive Cup, além da origem do café e do clima.

Reciclar é fácil e cómodo com a Nespresso. Em Portugal, a marca definiu uma estratégia clara ao nível da reciclagem, que assenta em 3 eixos de atuação: ‘Educate’, ‘Make it easier do recycle’ e ‘Give Back’.