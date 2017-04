pub

Natalie Portman foi mãe recentemente da sua segunda filha, Amalia, e dias antes de dar à luz gravou um videoclip para James Blake. Trata-se do vídeo da música My Willing Heart, do novo álbum do músico The Colour in Anything.





No vídeo, a atriz surge a nadar numa piscina, um pouco a fazer lembrar as imagens divulgadas por Beyoncé quando revelou a sua gravidez de gémeos. Nalgumas imagens fora da piscina consegue até ver-se o bebé a mexer-se na barriga.



Veja o vídeo abaixo!