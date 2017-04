As duas atrizes partilham um cigarro no trailer do novo filme Planetarium.

Trata-se do mais recente filme de Rebecca Zlotowski, Planetarium, passado nos anos 30 e que conta com Natalie Portman e Lily Rose Depp nos principais papéis. No filme, ambas são irmãs e captam a atenção de um produtor de cinema (Emmanuel Salinger) em Paris.



Consta quye esta personagem do produtor de cinema é baseada em Bernard Natan, um famoso e poderoso produtor francês que terá sido assassinado durante o Holocausto.

O trailer do filme foi agora divulgado (veja-o abaixo) e a estreia está marcada para o Festival de Cinema de Veneza, já no próximo mês.