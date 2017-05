A cadeia Moules & Co celebra o seu 4.º aniversário e as novidades são deliciosas.

Moules & Co: o rei do mexilhão

Se os moluscos são a sua perdição, terá de visitar o Moules & Gin (Cascais) ou o Moules & Beer (Campo de Ourique).

Entre as novidades da carta estão os molhos que acompanham o mexilhão: camembert e bacon, pimentos padrón ou molho de champanhe. Além disto, poderá degustar de todos os pratos acompanhados com pasta fetucine (a juntar à tradicional batata frita). Estas novas propostas vão manter-se pelo verão fora e custam €11 cada. Os moules gratinados com broa e coentros (€6) são imperdíveis para os amantes de petiscos.

No que toca aos cocktails, poderá deliciar-se com o maravilhoso gin fizz (morango e hortelã ou pepino e manjericão) ou com o gin sour (sumo cítrico, xarope de açúcar, gin e clara de ovo).

O espaço prima pela decoração contemporânea, mas com um conceito familiar.





Para saber mais, descarregue a aplicação do Moules & Co , disponível para Android e iPhone.



Moules & Gin: Rua Nova da Alfarrobeira, 14, Cascais. Tel. 21 486 76 04

Moules & Beer: Rua 4 de Infantaria, 29-D, Lisboa. Tel. 21 386 00 46

Moules & Jugs: Rua Miguel Bombarda, 216, Porto. Tel. 22 201 20 17





Joana Pinheiro Rodrigues