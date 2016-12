pub

Escrito por João Ferreira Oliveira e ilustrado por Maria Bouza, "Monterrosso" tem mundos dentro do mundo que é a sua narrativa. Ao contrário do conto de Maurice Sendak - que também se entralaça nesta obra - em que um rapaz se fecha no quarto e entra num mundo cheio de monstros, aqui o autor coloca os país em busca do filho, que se dilui nas páginas de um livro. Serão capazes de trazê-lo de volta a casa? A leitura deixa à imaginação diversas interpretações e é marcada por um tom misterioso e não menos curioso. É uma obra para pequenos (gigantes) que gostam de histórias inusitadas e surpreendentes. Entrevistámos o autor, para saber mais acerca do livro.

Monterrosso é o título desta obra, o nome da personagem. Há alguma referência ou inspiração em Augusto Monterroso, o autor da micronarrativa mais pequena do mundo?

É uma espécie de homenagem, sim. Sou um apaixonado por micro-ficção, por contos curtos. Apesar de Augusto Monterrosso não ser autor de livros para crianças, as suas histórias são uma espécie de manual para todos aqueles que gostam de brincar às palavras. O livro está também em diálogo com a obra Onde Vivem os Monstros, de Maurice Sendak, se bem que não é preciso ter lido a sua obra para compreendê-lo.

A narrativa tem várias interpretações, mas à partida há sempre uma moral da história. Qual é a desta história?

Não sei se há moral. Os livros para crianças não têm, necessariamente, que ter uma moral. E, sobretudo nunca devem ser moralistas. Admito que há uma segunda leitura que pode ser feita pelos adultos, pelos pais, mas não é necessariamente um apontar de dedo. É a vida. E a vida às vezes faz com que sejamos injustos com as crianças.

Qual é o maior desafio quando se escreve um conto infantil?

Ser adulto o suficiente para não escrever de forma infantil.

"Monterrosso", da Editora Máquina de Voar, está à venda nas livrarias portuguesas por um PVP de €10,60.