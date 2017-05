pub

Quarto



1. Decore as paredes noutra cor que não branco. Até poderá parecer branco, mas que não o seja realmente. O branco reflete e intensifica toda a luz que entra, o que não é o ideal num local onde se vai descansar. Pela mesma razão, esqueça os laranjas, verdes ácidos ou azuis tropicais, será mais difícil adormecer. Use brancos naturais ou ‘sujos’, cores toupeira, café com leite ou boiserie. Na foto, proposta de quarto pelo gabinete Sá, Aranha & Vasconcelos.





2. Não use candeeiros de teto nem focos: é uma divisão que escusa luz central por razões evidentes. Prefira iluminar os cantos e sempre com lâmpadas de baixa voltagem, se possível com luz tonalizada que não seja branca e fria. Esta iluminação, casada com paredes e chão de uma cor natural, como pele ou toupeira, confere automaticamente conforto. Se quiser, pode alternar candeeiros de mesa com um lustre alongado.





3. Sendo quase sempre uma divisão menor e onde se fecham janelas, engane os olhos com vistas artificiais, seja papel de parede seja uma cortina impressa com tromp l’oeil.





4. Um quarto confortável tem de ter um tapete. E por ser tão grande extensão tire dele partido, como um grande quadro mas que se possa pisar.



5. Espelhos são essenciais num quarto, mas escolha um modelo sem esquinas; peças redondas ou ovais são mais simpáticas ao olhar e menos agressivas num layout que pede descanso. Se tiver espaço, há uma exceção: um espelho de provador, toda uma parede para se ver em todos os ângulos antes de sair de casa.