pub

1. Basta ter uma varanda para ter sempre disponível uma secretária para trabalhar ao ar livre, que se rebate sempre que não está a uso, poupando espaço.



2. Use mobiliário plástico. Este material barato não implica que a peça seja menos que as outras, bem pelo contrário; devido à sua facilidade de moldagem (em molde ou por rotação), permite-se formatos muito fora-da-caixa. Para lhe prolongar a vida, guarde a peça à sombra quando não a usa, pois a luz e o calor ressecam o plástico e tornam-no quebradiço.



3. O truque para ter um jardim em vez de uma horta é decorá-lo. E pode ter tomateiros e couves na varanda na mesma que será sempre antes de tudo um jardim.



4. E uma mesinha de centro no mesmo material? Mas escolha-a numa cor complementar e que apanhe a cor de algumas das suas flores favoritas.



5. Use revestimento hidráulico tradicional. É o que melhor espelha esta tendência mourisca lançada para este verão pela nova coleção Jassa, da Ikea.



6. Estar ao sol implica sempre água fresca. Ou sangria, mazagran ou limonada. Jarros e copos são essenciais nas salas lá de fora.



7. Faça de um simples vaso a escultura de destaque no jardim renascentista que pode ser a sua varanda.



8. Para preservar os assentos das cadeiras e torná-las mais confortáveis use coxins forrados à cor do espaço.



9. A madeira e a palhinha são os melhores materiais para uma cadeira de exterior, nem demasiado frescos nem demasiado quentes.



10. Se for o seu desejo ter lá fora um sofá capitonado ultraclássico com talha trabalhada, saiba que pode. Mas em plástico. E um candelabro também à época e também de plástico? Pode também.