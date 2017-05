pub

1. Perca o medo e mande demolir a parede que separa a cozinha da sala. É verdade que é caro e dá trabalho, mas se sente que é isso que tem de fazer, faça. No máximo, terá de pedir ao construtor uma viga para reforçar o vão.



2. Ferre todos os móveis possíveis à parede: ilusoriamente vai ganhar espaço visual pois fica com mais chão, e na altura de limpar, tudo o que estiver suspenso ajuda.



3. Deite fora todas as panelas. Compre uma panela, um tacho e um wok da Le Creuset. Não precisará de mais nada. Não há nada como ferro esmaltado, feito à antiga, para bem envelhecer.



4. Segundo estatísticas oficiais, a maior parte de nós gostava de ter uma ilha na cozinha. Nós gostávamos de ter esta.