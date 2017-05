pub

1. Ilumine o espelho. Além de duplicar a luz do espaço (é refletida), é a luz essencial para se maquilhar. Se puder compre também um pequeno espelho côncavo, para detetar, eliminar ou tapar tudo!

2. Idealmente uma casa de banho normal não cheira a nada. Mas se usar um aroma artificial use este, a mais recente proposta Portus Cale da Castelbel, a coleção Gold&Blue à base de pimenta-rosa e jasmim, um aroma e um layout que evocam tardes numa Queluz setecentista. €38,95, no El Corte Inglés.

3. Papel de parede na casa de banho parece impossível? É incompatível com água e humidades? Agora já não é. A Wall and Deco, representada em Portugal por Bárbara Moreira, traz o Wet System, possível para casas de banho e resistente a todas as maleitas que a água implica.



4. Invista num revestimento realmente eficaz contra os prejuízos provocados pela humidade e pelo tempo. Não há nada como a pastilha (há pastilha intacta em escavações arqueológicas da Antiga Roma).



5. A desarrumação é a grande inimiga de uma casa de banho ordenada e inteligente. É ainda campo aberto para designers e marcas que nos tentam encaixar o máximo possível de objetos sem parecer encafuado.



6. Use os têxteis, como as toalhas ou o tapete, para sublinhar o tema. Neste caso, as toalhas Coral, da Zara Home, ecoam o papel de parede da Wall and Deco da foto 1. Entre €7,99 e €22,99.



7. Arranje forma de ter sempre toalhas secas. Os têxteis são os maiores responsáveis por ter casas de banho que demorem tempo a secar (tudo o resto é minimamente poroso).



8. Escolha materiais adequados para esta divisão específica: a tecnologia contemporânea já permite até iluminação em cimento.



9. Mude as torneiras do plano do lavatório para a parede. Ganha espaço e deixa de lutar contra aquele maldito centímetro que não se deixa limpar atrás da torneira.



10. Duche de entrar ou walk in shower. Esqueça as banheiras: ninguém com consciência ecológica gasta mais de 200 litros de água num banho. Se é para tomar duche, esta tipologia chega perfeitamente e deixa o espaço mais aberto. Mais: é muito mais fácil de manter bonita.