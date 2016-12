pub

O Merc'Art chegou a Lisboa, diretamente até ao tecto do Time Out Market em Lisboa. É que esta é a primeira galeria suspensa em Lisboa, a preços democráticos. Inaugurado no passado dia 17 de novembro, o M erc'Art nasce da vontade de comemorar, partilhar e acima de tudo democratizar a ilustração e a arte urbana. Composta por 50 obras de ilustradores e street artists nacionais, a galeria situa-se nas asnas do Time Out Market. Para lém disso, não é apenas constituída por artistas reconhecidos mas também pelos conhecidos, pelos emergentes e embrionários.

Quem são os artistas?

Tâmara Alves, Luís Alegre, Tiago Albuquerque, Bigod, Mariana Cáceres, André carrilho, Ozearv, Carolina Celas, Costah, Afonso Cruz, Júlio Dolbeth, Daniel Eime, Fidel Évora, Alberto Faria, João Fazenda, Sara Feio, Inês Fonseca, Inês Franco, Godmess, Cláudia Guerreiro, Halfstudio, C’Marie, Já.Sinto, Lord Mantraste, Tiger Bastard, Lara Luís, Pickle Films, Inês Mendes, Mint Cuts Studio, Mariana a Miserável, J de Montaigne, Susa Monteiro, Mots, Nada, Paul Neberra, Sebastião Peixoto, Jorge Pereira, Pedro Podre, Carolina Reis, Regg Salgado, Samina, Rui Santos, Pedro Sim, Vanessa Teodoro, The empty belly, Senhor Tocas, Ana Types Type, João Vaz de Carvalho e Pedro Zamith

O merc’art oferece a todas as pessoas a possibilidade de comprarem obras de artistas a preços nunca antes vistos: edições limitadas e assinadas pelos autores a 15€ e 25€, originais a partir de 250€.



Para além disso, estão à venda 2.500 postais e a sua venda reverterá a favor da HeArt, uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo divulgar e promover o trabalho artístico das pessoas com deficiência .



Entrevistámos



Entrevistámos c'marie , uma das artistas portuguesas convidadas a criar uma ilustração para este projeto.