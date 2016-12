pub

O restaurante Ânfora, do Hotel Palácio do Governador, marca presença na 1ª edição do Pineapple Week, o primeiro evento gastronómico direcionado para restaurantes de hotéis da Grande Lisboa. A partir de hoje e até dia 9 de outubro, o Menu Yellow Pineapple, criado pelo Chef André Lança Cordeiro, estará disponível no restaurante Ânfora.



"A grande inspiração deste menu partiu da ideia de começar por dar a conhecer sabores a que as pessoas não estão habituadas e começar a trabalhar sabores que vão entrar na época de inverno" explica o Chef Cordeiro. "O ananás é o símbolo da hospitalidade internacional. Não havia obrigatoriedade de o incluir nos pratos mas fazia sentido. Não faz muito o meu género incluir fruta nos pratos, e por isso inclui-o subtilmente na sobremesa" confessa.



Esta é uma excelente desculpa para degustar as criações do Chef e para conhecer ou revisitar o fantástico espaço do restaurante. O Ânfora, que renova a carta a cada nova estação, serve sabores genuínos da cozinha portuguesa, preparados a partir dos melhores produtos, reinterpretados e combinados sob as mais sofisticadas técnicas de cozinha internacional. Inspirada no mar, a carta do Ânfora desafia os clientes a embarcar numa viagem sensorial, tanto pela gastronomia, como pelo ambiente acolhedor e elegante do espaço, inspirado nas Descobertas e na Companhia das Índias, integrado num hotel de 5 estrelas.



Recém-aberto, o hotel Palácio do Governador guarda os mais requintados segredos da arte de bem receber de Lisboa. Em pleno centro histórico de Belém, numa das zonas mais bonitas e emblemáticas da capital, o hotel foi erguido na antiga casa do Governador da Torre de Belém, primorosamente restaurada, sobre vestígios romanos provavelmente dos séculos I a V. Sem dúvida, um oásis a visitar.





Conheça o Menu Yellow Pineapple e os espaços do restaurante e do hotel na nossa galeria de imagens.