pub

O Diplomata, espaço situado no Porto e conhecido pelas panquecas, acaba de lançar o menu sazonal Edição de Primavera que conta com três grandes novidades.

Para começar, a nova Season’s Pancake traz consigo os sabores do momento: base simples, ananás, topping de chocolate branco e coco ralado. Estes são os ingredientes que dão vida e sabor à panqueca da temporada, disponível por €3.

As Smoothie Bowls fazem agora também parte do menu, juntando os diferentes frutos da época com vários toppings, por €4,90. Frescas e coloridas, são ideais para quem procura uma tigela recheada de energia e felicidade, sem deixar de ser saudável.

Mas as novidades não ficam por aqui: para acompanhar o Brunch, disponível todos os dias até às 16h e com quatro opções de menu diferentes, nasce o Cocktail Mimosa, que pode ser adicionado ao pedido por mais €1,50, conferindo a este momento uma frescura peculiar.

O Diplomata está aberto todos os dias da semana, à exceção de quarta-feira. Aos domingos, das 10h às 16h, e nos restantes dias, das 10h às 20h, é possível visitar este espaço emblemático da Invicta e experimentar uma enorme variedade de sabores e combinações.