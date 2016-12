Jennifer Le Nechet venceu o título de melhor bartender do mundo na grande competição internacional de cocktails WORLD CLASS Bartender of the Year em Miami.

A bartender francesa Jennifer Le Nechet impressionou o júri do WORLD CLASS Bartender of the Year com uma espectacular série de bebidas vibrantes, no seu bar pop-up temático inspirado em Steampunk.

Quase 10 mil bartenders de todo o mundo foram até Miami para participar na competição, tendo sido seleccionados 56 para representar o seu país nas finais em Miami. Um grupo privilegiado de seis conseguiu ir à ronda final, na qual tiveram de imaginar e criar um bar pop-up em apenas 24 horas.