O Quiosque The Ice Spot by McDonald’s inaugurou a 6 de abril no Almada Forum. Além de alargar a gama de gelados da marca, tenta criar novos momentos de consumo fora das refeições principais.

Aberto das 10h00 às 24h00, este quiosque apresenta uma gama completa de produtos composta pela oferta de gelados atualmente existentes em todos os restaurantes McDonald’s – McFlurry, Sundae e Grand Parfait – complementada por novos gelados de morango – como o N’Ice Fruit (copo ou cone) e o formato infantil McFreezy. Além disso, vai ser possível criar uma versão customizada – o Spot the Cone ou Spot the Cup – com toppingscrocantes (brownie, triple chocolate, caramelo salgado, cookies, mini-suspiros, Smarties, amêndoas caramelizadas ou pistácio) e líquidos (caramelo, chocolate, morango ou maracujá). O preço varia entre os 0,75 e os 2,25 euros (acrescem 0,25 euros por cada topping crocante e 0,35 por cada topping líquido extra).

Até ao final deste ano, a McDonald’s prevê abrir quatro novos espaços semelhantes em centros comerciais.