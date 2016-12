pub

Dedicado a divulgar os melhores projetos, empresas e profissionais dos setores dos media, marketing e publicidade em Portugal ao longo do ano, o Prémio Meios & Publicidade decorre pela 14ª edição a 23 de novembro. O Prémio conta com 79 nomeados, repartidos por 25 categorias, nas áreas de Media, Marketing e Publicidade.



A Máxima é detentora do Prémio Título Feminino de 2006 a 2015, excepto no ano 2010. Este ano, a entrega dos Prémios Meios & Publicidade 2016 tem lugar no próximo dia 23 de Novembro, às 21h, no Centro de Congressos de Lisboa.