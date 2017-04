É oficial: acaba de ser partilhada a primeira imagem de Emily Blunt como Mary Poppins, em Mary Poppins Returns, a nova sequela do filme da Disney, Mary Poppins, de 1964.

Realizado e produzido por Rob Marshall, o elenco de Mary Poppins Returns também inclui Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Colin Firth e Meryl Streep. Apresenta três novas crianças Banks, interpretadas por Pixie Davies, Nathanael Saleh e Joel Dawson e também conta com Dick Van Dyke e Angela Lansbury.

O filme passa-se na década de 1930, durante a época da depressão em Londres, e é baseado nos sete livros complementares de PL Travers. Na história, Michael (Whishaw) e Jane (Mortimer), que agora são adultos, vivem em Cherry Tree Lane com os três filhos de Michael e a sua governanta, Ellen (Walters). Depois de Michael sofrer uma perda pessoal, a enigmática ama Mary Poppins (Blunt) volta a entrar na vida da família Banks, com a ajuda do seu amigo Jack (Lin-Manuel). Com os seus truques de magia únicos, ajuda a família a redescobrir a alegria que falta nas suas vidas. Mary Poppins apresenta às crianças uma série de personagens coloridas e lunáticas, incluindo a sua prima excêntrica, Topsy (Meryl Streep).

O filme estreia nos cinemas em dezembro de 2018.