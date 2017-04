Numa altura em que máscaras saem à rua, não as confunda com fantasmas verdadeiros. Esses, encontra-os nestes cinco lugares assombrados pelo mistério do sobrenatural. Acredite se quiser.

pub

1. Palácio de Seteais, Sintra

Sabe qual a origem deste nome? Conta-se que nos seus belos jardins há um sítio onde, se alguém disser um "ai", ouvirá um eco que o repetirá seis vezes, perfazendo assim os sete ais proferidos por uma moura que um dia ali morreu. Mas há outras histórias associadas ao local. Uma delas diz respeito ao quarto número 18 do hotel do palácio. Maria João Martinho, guia turística na serra, alugou esse mesmo quarto, levando consigo uma câmara de infravermelhos, que ficou ligada toda a noite. As imagens revelaram depois que, no momento em que o namorado acorda e se senta na cama, ouve-se o barulho da madeira do quarto a ranger e uma voz que diz: "Ela sabe..."



2. Castelo de Montemor-o-Velho

Este castelo esteve desde sempre ligado a vários acontecimentos históricos trágicos. Diz-se que aqui vivia um alcaide, cuja filha se apaixonou por um dos seus cavaleiros. Furioso, o pai deu-lhes uma prenda maldita: duas arcas, uma com ouro e a outra com peste, que ninguém ousou abrir e que ainda hoje estão enterradas nas muralhas. Também foi aqui que D. Afonso IV se reuniu com os seus conselheiros para sentenciar a execução de D. Inês de Castro.



3. Sanatório de Mont’Alto, Valongo

Uma densa floresta rodeia as velhas paredes deste edifício, erguido no coração da Serra de Santa Justa. Construído em 1910 para abrigar doentes tuberculosos, chegou a ter 350 pessoas internadas, apesar da sua lotação inicial ser de apenas 50 camas. Hoje, segundo alguns relatos, parece que as vítimas da doença ainda se passeiam por lá: houve quem aqui sentisse pancadas, passos e inesperadas mudanças de temperatura. O local foi também palco de vários incêndios que deixaram o seu interior enegrecido e ainda mais lúgubre.



4. Lagoa das Furnas, Açores

Diz a lenda local que no vale onde hoje se situa a lagoa existia uma aldeia onde as pessoas se divertiam sem parar. Quando um jovem aldeão foi à fonte buscar água, reparou que esta vinha salgada e surpreendeu-se ainda mais quando viu um peixe de uma espécie que só habita no mar. O seu avô disse às pessoas que parassem com os bailes e festas, mas ninguém fez caso. No dia seguinte, a aldeia tinha desaparecido e no seu lugar só estava uma grande lagoa. Mas lá em baixo a vida continuava e é por isso que ainda hoje se sente por vezes um cheiro intenso a pão cozido e se ouvem sons de cantares.



5. Casa Amarela, Ovar

Duas histórias correm acerca desta misteriosa casa. A primeira conta que lá vivia um pai com a sua filha e que esta começou a namorar às escondidas. Quando o progenitor descobriu, atirou-os ao poço da propriedade, mas os remorsos apoderaram-se dele e, dias depois, foi encontrado enforcado no mesmo sítio. A segunda versão diz que ali morava um empresário de sucesso a quem quiseram tirar a casa depois de ter ido à falência. Ele recusou-se e matou-se de seguida. Há quem diga que já tentaram demolir a casa, mas que as máquinas se desligavam sempre...







Lá fora





Floresta de Aokigahara, Japão Considerada por muitos japoneses como um lugar maldito e lar de diversos demónios, tem um clima tão pesado que mais de 500 pessoas já se suicidaram aqui. O problema é tão grave que as autoridades já colocaram placas com mensagens de incentivo.



Castelo de Edimburgo, Escócia É um dos locais mais assombrados da Escócia. Em 2001, tornou-se lugar de uma das maiores investigações paranormais da história. Figuras sombrias e quedas bruscas de temperatura estão entre as experiências registadas.



Stanley Hotel, Colorado, EUA O hotelque inspirou o mestre do terror Stephen King a escrever The Shining foi fundado pelo inventor e homem de negócios Freelan Oscar Stanley, que supostamente assombra até hoje os corredores do edifício.