Entre monografias, ilustrações e acessórios, sugerimos-lhe cinco livros recentemente lançados que se dedicam à moda com abordagens diferentes. Se está no mood de uma lição de moda, apanhe boleia dos ícones e renda-se à beleza das suas criações.

Peter Lindbergh. A Different Vision on Fashion Photography. Edifício de Nova Iorque, em 1994. Linda Evangelista para a Harper's Bazaar, em 1992

Peter Lindbergh. A Different Vision on Fashion Photography. Grupo de modelos em produção de moda

Peter Lindbergh. A Different Vision on Fashion Photography. As modelos Cindy Crawford, Tatjana Patitz, Helena Christensen, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Karen Mulder e Stephanie Seymour, em 1991

Peter Lindbergh. A Different Vision on Fashion Photography. Milla Jovovich em Paris para a Vogue Itália, em 2012

Peter Lindbergh. A Different Vision on Fashion Photography

It's All About Shoes. Com fotografia de Suzanne Middlemass

It's All About Shoes. Com imagens de Suzanne Middlemass

It's All About Shoes. Fotografia de Suzanne Middlemass

It's All About Shoes. Fotografias de Suzanne Middlemass

15 It's All About Shoes

Versace. Donatella Versace nos bastidores do desfile Atelier Versace outono/inverno 2012-2013 no hotel Ritz (Foto: Stefano Guindani)

pub

Versace , de Donatella Versace, Maria Luisa Frisa e Stefano Tonchi

Rizzoli (aproximadamente €90)

A Versace é uma marca de moda familiar que nasceu na década de 1970 e que conquistou um lugar entre os mais conceituados nomes da indústria. Com a morte do criador Gianni Versace, em 1997, Donatella Versace assumiu o leme da marca como diretora artística e este livro conta a história visual do trabalho que tem desenvolvido na Versace do século XXI através de desfiles, bastidores, celebridades e até fotos de família. Veja mais aqui .

Dior by Mats Gustafson , de Mats Gustafson

Rizzoli (aproximadamente €90)

Em 2012, a casa Dior entregou ao ilustrador sueco Mats Gustafson a tarefa de retratar as suas coleções e o resultado está agora compilado neste livro. A ilustração era, por excelência, uma das formas de promoção da moda até à década de 1960. Com o crescimento da importância da fotografia, a ilustração de moda nunca deixou de existir e tem mesmo voltado em força nos últimos anos. Esta obra, mais do que um retrato dos looks Dior, é mesmo um retrato da própria casa de moda francesa. Veja mais aqui .

It´s all about Shoes, de Suzanne Middlemass

teNeues (aproximadamente €29,90)

A fotógrafa inglesa Suzanne Middlemass dedica-se à fotografia de streetsyle e viaja pelas capitais da moda mundiais, em plenas semanas da moda, em busca das melhores imagens. Neste livro, reuniu fotografias suas apenas de calçado e o resultado é tão heterogéneo como inspirador. Indicado para verdadeiros apaixonados por sapatos. Veja mais aqui .

Alexander McQueen: Unseen, de Robert Fairer

Thames & Hudson (aproximadamente €55)

Este livro é uma viagem pela carreira do criador de moda Alexander McQueen através dos bastidores dos seus desfiles. O autor da obra foi, durante mais de uma década, fotógrafo de bastidores em exclusivo para a edição americana da Vogue e revela agora o lado escondido do público das criações de Alexander McQueen e dos seus desfiles-espetáculo. Os textos do livro são assinados por Claire Wilcox, curadora de moda no Museu Victoria & Albert e professora no London College of Fashion, ambos em Londres. Veja mais aqui .

Peter Lindbergh. A Different Vision on Fashion Photography, de Thierry-Maxime Loriot

Taschen, €59,99

Em 400 imagens de quatro décadas de carreira ilustra-se esta homenagem a Peter Lindbergh, o fotógrafo que ajudou a construir o mito das supermodelos dos anos 90. As fotografias mostram a sua interpretação da moda e da beleza feminina e o livro conta ainda com os testemunhos de importantes nomes do universo da moda e do espetáculo, que ajudam a contextualizar as imagens. O lançamento deste livro coincide com uma exposição retrospetiva do fotógrafo alemão no museu Kunsthal, em Roterdão (Holanda). Veja mais aqui .