No próximo ano celebra-se o 10.º aniversário do filme Mamma Mia (2008), a adaptação do musical com o mesmo nome que deu nova vida às músicas dos ABBA.

Para assinalar a data, consta que a Universal está a preparar uma sequela do filme que contará com parte do elenco original. É o caso de Meryl Streep, Pierce Brosnan e Colin Firth.

De acordo com a publicação norte-americana The Hollywood Reporter, o filme já tem título: Mamma Mia: Here We Go. A história deverá passar-se no presente, mas terá algumas cenas de flashback e por essa razão novos atores deverão assumir as versões mais jovens de Streep, Firth e Brosnan.

A estreia está prevista para julho de 2018.