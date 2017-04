São as estrelas da casa, é certo. Mas no Cais da Pedra, também é possível provar pratos da autoria do chef e esperar o verão com um cocktail na mão.

Agora que o bom tempo se aproxima, aumenta também a vontade de comer fora, em lugares luminosos e, de preferência, com esplanada. O Cais da Pedra é um desses sítios, já que goza de localização privilegiada, junto ao rio Tejo. Aberto desde 2013, o restaurante de Henrique Sá Pessoa assume-se como uma hamburgueria mas é muito mais do que isso.





Foi o que confirmámos quando, além do tradicional Hambúrguer Bacon & Ovo (€12,90), pedimos um dos pratos comfort food que o chef sugere para variar o palato. Destacamos o Bife da Vazia (€16), que é frito com alho, louro e vinho branco e acompanha com presunto e batatas fritas às rodelas, mas o aroma do Caril de Camarão (€15,90) que vinha da mesa do lado fez-nos prometer regressar em breve. Antes disso, a refeição já tinha começado bem com uma entrada agridoce, que combina na perfeição com esta transição de estações: Folhado de Queijo de Cabra com compota de cebola roxa e salada de rúcula, pêra e framboesas (€8,50).





No que respeita a bebidas, a equipa de bar, liderada por Rui Barbosa, propõe uma lista de cocktails arrojados e criativos que vale a pena provar. Com ou sem álcool. Fizemo-lo com ambos – o Cais da Pedra (€7) leva Gin Mare; o Puddle Duck (€5) e o Big Tom (€5) levam sumo de ananás e sumo de arando com frutos silvestres, respetivamente.





O almoço terminou da melhor forma quando soubemos que havia Tarte Banoffee (€4,50). Feita com banana, doce de leite e chantilly, esta sobremesa nem nos fez hesitar na hora de escolher. Mas como duas são sempre melhor que uma, experimentámos também o Crumble de Maçã e Framboesas (€4,50), que vinha a fervilhar, contrastando com o frio da bola de gelado de baunilha.





Mesmo que o tempo ainda não esteja de feição, não se preocupe: pode pedir uma mesa lá fora, pois a esplanada é aquecida e coberta. E nada que um bom cocktail não resolva para nos transportar rumo aos dias de calor que estão quase a chegar.

Cais da Pedra , Avenida Infante Dom Henrique, Armazém B, Loja 9. Telefone: 21 8871651. Das 12h às 00h (sextas e sábados, até às 02h). Preço médio: €25. http://www.caisdapedra.pt/