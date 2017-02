pub

O filme Love Actually (O Amor Acontece)realizado por Richard Curtis vai ter continuação, mas não será em forma de longa-metragem. Trata-se de uma curta-metragem que será lançada em março, por altura do Red Nose Day , campanha solidária que no Reino Unido funciona a partir da associação Comic Relief . Este evento teve o seu início em 1988, no Reino Unido, e desde então estendeu-se até aos Estados Unidos, onde também decorre a mesma ação solidária. Todos os anos há sempre um vídeo diferente, com a participação de celebridades, que passa na televisão e que reverte para a Comic Relief.De acordo com a publicação The Hollywood Reporter, os atores do elenco de Love Actually vão reunir-se, entretanto, em Londres para dar início às filmagens. A atriz portuguesa Lúcia Moniz é uma das que vai voltar ao lado de Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth, Liam Neeson, Bill Nighy, Andrew Lincoln e Rowan Atkinson.Passados 14 anos, vamos poder ver o que terá acontecido a algumas das personagens do filme e saber o que fazem em 2017. A curta de 10 minutos vai chamar-se Red Nose Day Actually e tem estreia marcada na BBC a 24 de março, data em que se comemora o Red Nose Day em Inglaterra.