Já podemos finalmente saber o que aconteceu às personagens do filme Love Actually (O Amor Acontece). Richard Curtis foi novamente o realizador desta curta-metragem que serve de campanha solidária a favor da associação Comic Relief. Este evento teve o seu início em 1988, no Reino Unido, e desde então estendeu-se até aos Estados Unidos, onde também decorre a mesma ação solidária. Todos os anos há sempre um vídeo diferente, com a participação de celebridades, que passa na televisão e que reverte para a Comic Relief.



Nesta sequela voltamos a ver os atores do elenco original de Love Actually. A atriz portuguesa Lúcia Moniz é uma das que surge novamente no ecrã ao lado de Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth, Liam Neeson, Bill Nighy, Andrew Lincoln e Rowan Atkinson.