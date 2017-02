Escombros





Um Otimista na América

De Italo Calvino

Absorvente "como uma planta carnívora absorve uma mosca". Foi assim que o autor se referiu a Nova Iorque, cidade que desbravou entre 1959 e 1969, durante uma longa viagem aos Estados Unidos. Este livro dá conta desses tempos, nascido a partir de notas tomadas e da correspondência trocada na altura.



O que não é teu não é teu

De Helen Oyeyemi

Nasceu na Nigéria mas cresceu em Londres e foi nessa cidade que, em 2013, a Granta a elegeu como uma das mais interessantes autoras inglesas. Depois de cinco romances, estreia-se no conto, através de nove histórias unidas por um elemento: a chave, literal ou simbólica, sempre fantástica, qual passaporte para inesperados quotidianos.



O espião da Sibéria

De Lionel Davidson

Considerado por muitos como o thriller do ano, é uma reedição da obra publicada em 1994 pelo jornalista Lionel Davidson. A história centra-se em Johnny Porter, um antropólogo que ruma à Sibéria como agente infiltrado para investigar as atividades secretas e altamente suspeitas numa estação científica secreta.



Memórias de um escravo

de Laila Lalami

Foi finalista do Pulitzer e vencedor do American Book Award. Nele se conta a história de Mustafa que, no século XVI, para salvar a sua família, se vende a si próprio como escravo, partindo com o dono numa expedição pelo novo mundo. Um ano depois, a armada reduz-se a quatro sobreviventes, entre eles este homem.



António, um Homem por Amar

De Rita Ferro

Jornalista na revista Orpheu, colaborador do Estado Novo e Ministro Plenipotenciário, António Ferro foi uma figura controversa. Agora a neta Rita, nascida no ano seguinte à morte do avô, tenta alargar o espectro da personagem, num livro que, tão depressa carinhoso como indiscreto, é uma recriação pessoal de factos verídicos.

É uma viagem detalhada aos bastidores da obra da escritora cuja identidade foi tão questionada. Neste livro, a autora responde a muitas das perguntas que lhe foram feitas por leitores e jornalistas nos últimos 25 anos, mas partilha também algumas das sensações e reflexões nascinadas em torno da publicação da sua obra.