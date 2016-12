Info

RISCO | 27 e 28 setembro

Fábrica L (Lx Factory)

Bilhete: 60€/dois dias

A Lisbon Food Week é uma semana totalmente dedicada à gastronomia. Engloba todas as vertentes desta área, dos restaurantes às tascas, dos chefes aos clientes, dos jantares às conversas, da cozinha de autor à comida de rua. Esta é a primeira edição e acontece na semana de 23 a 30 de setembro. A LFW acolhe, dentro da sua programação, um outro evento já veterano: o Congresso Nacional de Cozinheiros (CNC). O congresso acontece desde 2005 e é um evento obrigatório para profissionais e amantes da gastronomia. Este ano ganha um novo nome e também uma temática forte: Risco.Durante a semana mais saborosa do ano irão decorrer três jantares a não perder. O primeiro chama-se "Uma Cozinha Lisboeta Imaginada" e reúne os chefes Hugo Brito, Francisco Magalhães, Vítor Areias e Rui Manuel noEspaço Espelho d’Água. Durante três dias, os quatro chefes vão discutir, testar e cozinhar. No dia 23 de setembro, o resultado desta residência culinária será posto à prova num jantar especial. Já no dia 26 é a vez do Trio, o novo restaurante do Chefe Manel Lino, organizar um jantar a seis mãos com Andreia e Telmo Moutinho. No dia 29, na Queijaria Cheese Shop & Bar, decorre o Jantar do Queijo, onde André Magalhães, da Taberna da Rua das Flores, e Ivan Aguilar Fernandes, do Clube dos Jornalistas, celebram a Queijaria em Lisboa e os queijos nacionais e internacionais. O queijo partilha lugar à mesa com a carne e o peixe, os legumes e frutas e claro, o pão e o vinho.