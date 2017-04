No livro que acaba de lançar, Lily Collins não só revela que sofreu de distúrbios alimentares como publica uma carta aberta a perdoar o pai Phil Collins, revelando alguns detalhes do relacionamento com o cantor.

Aos 27 anos, a atriz britânica Lily Collins lançou o seu primeiro livro onde revela alguns momentos mais difíceis da sua adolescência. U nfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me é um conjunto de referências sobre a sua vida privada, onde, entre a publicação de outros episódios, endereça uma carta aberta ao pai, o conhecido cantor Phil Collins, a perdoá-lo. "Eu perdoo-te por nem sempre teres estado quando precisei e por não teres sido o pai que esperei que fosses (…) eu perdoo-te pelos erros que cometeste. E pode parecer que agora é tarde demais, mas não é. Ainda há tempo para seguir em frente", pode ler-se na carta, segundo um artigo publicado pela Vanity Fair.





Recorde-se que no ano passado também Phil Collins lançou o seu próprio livro de memórias, Not Dead Yet, onde revela os problemas que teve com o álcool e os seus casos amorosos. Mais: retrata até um episódio surreal que viveu com a PrincesaDiana, à saída de uma clínica.