Seguimos em português rumo a fevereiro, mês em que Rita Redshoes apresenta Her, o seu mais recente trabalho, primeiro na Casa da Música (dia 22), no dia seguinte em Lisboa, no Teatro Tivoli BBVA. A pensar nos mais pequenos, não podemos deixar de referir o belo e inspirador projeto Mão Verde . Capicua e Pedro Geraldes, desta vez acompanhados de uma banda, apresentaram um espetáculo consagrado às boas histórias e à causa ecológica no dia 5, na Casa da Música.

Março chega com aquele que será um dos nomes mais incontornáveis da música nacional, desta vez a aventurar-se por território sul-americano entre os dias 9 e 12: Camané faz-se acompanhar pela Orquestra Metropolitana de Lisboa para, no Teatro São Luiz, cantar fados e tangos, em jeito de homenagem à cultura ibero-americana, neste ano em que Lisboa é sua capital. Abril, músicas mil, canções para todas as idades e gostos: no Meo Arena, os mais jovens podem copiar os passos de dança de Bruno Mars, que atua dia 4; já os mais velhos (mas não só) podem aplaudir o rei Roberto Carlos, que regressa a 19. Quem também está de volta, para regozijo de uma considerável legião de fãs, é David Matthews, acompanhado de Tim Reynolds para um espetáculo intimista nos Coliseus (10, em Lisboa, e 11, no Porto).





Maio começa bem com o melodioso José Gonzalez que atua nos dias 2 e 3, primeiro na Casa da Música, depois na Aula Magna. Junho abre com o muito esperado (e provavelmente esgotado) concerto dos Guns N’ Roses, dia 2, no Passeio Marítimo de Algés. E a onda revivalista estende-se até 26, dia de Aerosmith no Meo Arena, palco que recebe ainda Ariana Grande, dia 11. O NOS Primavera Sound (entre 8 e 10) dá o pontapé de saída para os festivais de verão, levando ao Porto nomes como Angel Olsen, Metronomy, Justice, Elza Soares ou Rodrigo Leão & Scott Matthew, sem esquecer o muito esperado regresso de Bon Iver. Em julho segue a peregrinação, com o NOS Alive a prometer três noites mágicas no Passeio Marítimo de Algés: The Weeknd, The xx, Foo Figthers, Imagine Dragons, Alt-J, Phoenix ou The Kills são apenas alguns dos nomes já confirmados para o festival que decorre entre os dias 6 e 8. Nos dias 13, 14 e 15 é a vez do Super Bock Super Rock ecoar no Parque das Nações: Deftones e Red Hot Chilli Peppers são dois dos nomes já confirmados. No mesmo fim de semana, o Porto recebe o Meo Marés Vivas, com as presenças de Sting e Bastille.





Em agosto, a música espalha-se para Norte e Sul do país: primeiro no Meo Sudoeste, agora mais consagrado aos sons da eletrónica (e um público mais jovem). Este ano o festival decorre entre 1 e 5 e tem como certa a atuação do DJ e remixer holandês Martin Garrix. Entre 16 e 19, é a vez de Paredes de Coura, com um cenário sempre mágico embalado pela música de Foals, Beach House, Benjamin Clementine ou !!! (Chk Chk Chk). O mês não termina sem que se faça festa em Vilar de Mouros (25, 26 e 27), com Tindersticks e The Waterboys ou Linda Martini e Samuel Úria, entre outros.