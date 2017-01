pub

O filme começa como tudo começa em Los Angeles: na auto-estrada. Um rapaz encontra uma rapariga no auge das suas aspirações na cidade das estrelas – e acabam por quebrar todas as regras da vida através de um exuberante caminho de música e dança. Paralelamente, apaixonam-se e protagonizam uma história de amor que muda para sempre a vida de um pianista de jazz e de uma aspirante a atriz. Ele é Ryan Gosling, ela Emma Stone. A personalidade forte de ambas as personagens agarra-nos ao grande ecrã do primeiro ao último minuto do filme.





Uma ode ao glamour e emoção dos clássicos de cinema, uma carta de amor aos sonhos inabaláveis e ao romance distintamente moderno, e fruto da mente do fabuloso argumentista e realizador Damien Chazelle (nomeado aos Óscares pela realização de Whiplash).