pub

Kendall Jenner foi escolhida para protagonizar a nova campanha da Pepsi e conseguiu esconder esse feito até das irmãs. "Eu sabia que ia ser o rosto da Pepsi já há algum tempo, mas não disse a ninguém. Nem as minhas irmãs sabiam. Vai ser… surpresa!", revelou a modelo à revista Elle britânica.





O vídeo da campanha que acaba de ser divulgado mostra Kendall Jenner no meio de uma espécie de manifestação pública, ao som da música Lions, de Skip Marley. No vídeo, Kendall Jenner surge com uma peruca loura, da qual se vê livre no final da ‘manifestação’.





Kendall Jenner torna-se agora o rosto de uma das maiores marcas mundiais, à semelhança de nomes como Cindy Crawford, Michael Jackson, Britney Spears e Beyoncé.