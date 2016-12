A longa metragem "Jogo de Damas", realizada por Patrícia Sequeira, acaba de ser premiado nos Estados Unidos, no Los Angeles Movie Awards. Ganhou as categorias de melhor filme estrangeiro, melhor longa-metragem de ficção e melhor atriz (Ana Padrão).



"Jogo de Damas" é um projeto colectivo, um filme que nasce do natural talento da realizadora Patrícia Sequeira, da guionista Filipa Leal e sobretudo do carisma individual do elenco, composto pelas atrizes Rita Blanco, Maria João Luís, Fátima Belo, Ana Nave e Ana Padrão.





O filme conta a história de cinco amigas que voltam a juntar-se após anos afastadas, no velório de Marta, amiga de todas, e que acabam por passar a noite no turismo rural que Marta nunca chegou a inaugurar. A noite é longa, e parece não ter fim, não fosse ela uma viagem de reflexão pelos labirínticos caminhos da amizade.